Власти Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Перебои в работе мобильного интернета ожидаются в Камчатском крае 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«31 декабря в Камчатском крае, как и во многих регионах страны, будут наблюдаться перебои по передаче данных в сетях сотовых операторов», — говорится в заявлении.

Ограничения мобильного интернета связывают с обеспечением «безопасности населения, защиты объектов и инфраструктуры».

30 декабря депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал о работе интернета в новогодние праздники. Как отметил парламентарий, домашний интернет и Wi-Fi будут работать в новогодние праздники во всех регионах России без сбоев. В то же время Свинцов уточнил, что россиянам удастся поздравить родственников по видеосвязи, если она подключена к домашней сети.

До этого Свинцов сообщил, что в новогоднюю ночь мобильный интернет могут ограничить в России. Парламентарий пообещал, что проблемы с этим видом соединения будут временными. Он также пояснил, что подобные решения принимаются для защиты граждан во время массовых уличных мероприятий.

