Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Власти Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Власти Камчатки предупредили о перебоях в работе мобильного интернета 31 декабря
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Перебои в работе мобильного интернета ожидаются в Камчатском крае 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«31 декабря в Камчатском крае, как и во многих регионах страны, будут наблюдаться перебои по передаче данных в сетях сотовых операторов», — говорится в заявлении.

Ограничения мобильного интернета связывают с обеспечением «безопасности населения, защиты объектов и инфраструктуры».

30 декабря депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал о работе интернета в новогодние праздники. Как отметил парламентарий, домашний интернет и Wi-Fi будут работать в новогодние праздники во всех регионах России без сбоев. В то же время Свинцов уточнил, что россиянам удастся поздравить родственников по видеосвязи, если она подключена к домашней сети.

До этого Свинцов сообщил, что в новогоднюю ночь мобильный интернет могут ограничить в России. Парламентарий пообещал, что проблемы с этим видом соединения будут временными. Он также пояснил, что подобные решения принимаются для защиты граждан во время массовых уличных мероприятий.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможный запрет рекламы в Telegram.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540697_rnd_6",
    "video_id": "record::9e740e70-89dc-4d27-af31-1a6527014e20"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+