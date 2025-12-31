Размер шрифта
Татьяна Буланова не продвигает сына-рэпера и не понимает его творчество

Певица Татьяна Буланова призналась, что не продвигает сына-рэпера Никиту
Владимир Астапкович/РИА Новости/buslya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Татьяна Буланова в разговоре с «Пятым каналом» заявила, что не продвигает своего сына Никиту как артиста.

«Ну что вы, я сама себя не продюсирую, поэтому нет. У меня вкладывать нечего особо. У нас нет никаких сбережений, поэтому он все сам», — объяснила звезда.

По словам Булановой, она не намерена «пристраивать» наследника-рэпера продюсерам. Исполнительница отметила, что разве что может предложить звукозаписывающим компаниям сотрудничать с Никитой.

Также артистка заявила, что не понимает творчество сына. Однако она не выступает против.

«Я не понимаю его, честно скажу. Но я понимаю, что он нравится молодежи, и это здорово», — поделилась она.

В июне стало известно, что набивший тату на лице сын певицы Татьяны Булановой отказался от фамилии отца-футболиста Владислава Радимова. Артистка призналась, что не подталкивала 18-летнего Никиту к такому решению.

Молодой человек готовит к выпуску свой первый рэп-альбом. Специально к этому событию Буланов набил на лице татуировку с его названием Spexy. Певица отмечала, что не собирается комментировать поступок Никиты, но рада, что в надписи нет матерных слов.

Ранее Лолита выкупила свой концерт в «Крокусе», отмененный на ТВ из-за «голой вечеринки».

