Новости. Общество

В прокуратуре отреагировали на задержку поездов в Краснодарском крае

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой поездов в Краснодарском крае
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой пассажирских поездов в Краснодарском крае. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», — говорится в заявлении.

Утром 31 декабря пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщила, что ночью в 2:05 (совпадает с мск) на участке между железнодорожными станциями Гирей и Отрадно-Кубанская в Краснодарском крае была нарушена работа контактной сети. Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. В результате оказались задержаны 19 пассажирских поездов.

Как рассказали в СКЖД, железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов. Пресс-служба принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

13 декабря в Пензенской области с железнодорожных рельсов сошли два локомотива, которые везли 23 цистерны с мазутом. В результате произошел разлив нефтепродуктов на площади 750 квадратных метров. В районе станции Чаис было приостановлено движение поездов, задерживались несколько пассажирских составов.

Ранее в Свердловской области из-за возгорания вагонов-цистерн задержали 14 поездов.

