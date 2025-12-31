Захарова: глобальным итогом года стало возвращение памяти о Второй мировой войне

Глобальным итогом уходящего года стало напоминание Россией миру о Второй мировой войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, Россия не пошла по пути Европы, растворяя память об этой дате в «странных гибридных мероприятиях».

«Мы вернули эту память, мы вернули ее в том виде, в котором она действительно должна быть и должна воссиять», — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что в 2025 году вместе с Россией празднование юбилея победы во Второй мировой войне разделили большинство стран, которые также считают эту дату судьбоносной.

При этом, по словам представителя МИД, в России не присваивали победу исключительно себе, а равно чествовали всех участников Антигитлеровской коалиции.

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянсу необходимо готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». По его словам, слишком многие союзники военного альянса не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе.

Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Рютте не понимает, о чем говорит, поскольку является представителем поколения, которое забыло, что такое Вторая мировая война. Он назвал безответственными призывы генсека НАТО.

Ранее Оливер Стоун обвинил ЕС в забвении роли России во Второй мировой войне.