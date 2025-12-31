В Казахстане ужесточили правила использования электросамокатов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий правила использования электросамокатов, сообщает tengrinews.kz. Отмечается, что такие средства индивидуальной мобильности (СИМ), официально признаны транспортным средством.

Так, для поездок на такой технике по проезжей части дороги необходимо будет иметь при себе водительское удостоверение. Кроме того, кикшеринговые компании обязаны страховать каждый электросамокат. На электросамокате должен быть регистрационный номер. Также вводятся штрафы за скорость.

Если арендатор превысит скорость, штрафовать будут кикшеринговую компанию. За первое нарушение штраф составит 86,5 тыс. тенге (13,5 тыс. рублей), за повторное — 173 тыс. тенге (27 тыс. рублей).

Минтранс России пока не видит необходимости введения водительских удостоверений для людей, управляющих СИМ.

До этого депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев предложил увеличить штраф за неправильную парковку электросамокатов в 10 раз.

На сегодняшний день штраф за неправильную парковку электросамоката составляет 500 рублей. За последние два года количество арендных электросамокатов в Москве увеличилось более чем в три раза, до 70 тыс. единиц.

Также, в мае 2025 года депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили обязать электросамокатчиков заключать ОСАГО для аренды кикшеринговых самокатов. Также депутаты хотят обязать сервисы обеспечить государственную регистрацию этих средств индивидуальной мобильности для повышения подотчетности.

Ранее власти Астаны предложили расстреливать самокатчиков за испорченные дороги.