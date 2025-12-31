Президент Украины Владимир Зеленский блефует, заявляя о своей готовности уйти из власти. Об этом РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Он (Зеленский — «Газета.Ru») сам не уйдет из власти, его оттуда вынесут только вперед ногами», — сказал глава парламента.

По словам Константинова, Зеленский понимает, что его время истекло. В связи с этим украинский лидер активно ищет подходящее место, чтобы сбежать из страны, добавил парламентарий.

Зеленский заявил о готовности уйти из власти накануне в ходе интервью Брету Байеру. По словам президента Украины, он намерен оставить свой пост после завершения конфликта. Он также признал, что республика не сможет победить без дальнейшей поддержки США и заявил о взаимном недоверии между ним и президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, отвечая на вопрос о коррупции, он сослался на фокус на конфликте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-помощница Байдена назвала Зеленского шутом.