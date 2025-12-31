Размер шрифта
Новости. Общество

Москвичей предупредили о сильном снегопаде 8 января

Синоптик Тишковец: более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 8 января
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Количество осадков в Москве 8 января превысит треть месячной нормы, высота сугробов достигнет 38 сантиметров. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, 8 января столицу, равно как и всю Центральную Россию, накроет южный циклон с сильными снегопадами.

«Это будет самый сложный в метеорологическом отношении день — выпадет до 15-20 миллиметров осадков, более трети месячной нормы», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в этот день в российской столице ожидается появление «настоящих февральских сугробов» высотой до 36-38 сантиметров, что превышает норму в 1,5 раза. Порывы ветра при этом достигнут 10-15 метров в секунду со значительным ухудшением видимости.

Сообщается, что водителям автомобилей придется справляться со снежными заносами — рекомендовано воздержаться от дальних поездок. Специалист центра «Фобос» добавил, что в течение суток в этот день ожидается температура в диапазоне -6...-11°C.

До этого Тишковец заявил, что пик январских морозов в Москве придется на 2 января, воздух остынет до -15°C, потом холод начнет отступать.

Ранее синоптик заявил, что в новогоднюю ночь в Москве будет до -14°C мороза.

