Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Пулково пассажиры столкнулись с задержкой десятков рейсов

В Пулково перед Новым годом задерживаются более 40 рейсов
fifg/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Пулково в последний день 2025 года столкнулся с массовой задержкой рейсов. Так, по данным онлайн-табло аэропорта на 10 часов утра, на вылет задержано 43 рейса.

В авиагавани сообщили, что Пулково продолжает работать в штатном режиме. Время обслуживания воздушных судов незначительно увеличено из-за противооблединительной обработки. При этом задержки рейсов связаны не с этим, а с поздним прибытием самолетов.

Из Санкт-Петербурга пассажиры пока не могут улететь в Калининград, Оренбург, Казань, Москву, Челябинск, Ярославль и другие города. Перенесли время посадки на борт для пассажиров, вылетающих в Минеральные Воды, Сочи, Тюмень, Ставрополь, Архангельск, Самару, Мурманск и другие города России.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал в Telegram-канале, что в течение ночи и утра 31 декабря были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах страны. Были введены ограничения в воздушных гаванях Иваново, Геленджика и Калуги.

Ранее в аэропорту Калининграда задержали десятки рейсов из-за непогоды.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27540505_rnd_0",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+