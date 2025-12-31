В Пулково пассажиры столкнулись с задержкой десятков рейсов

Аэропорт Пулково в последний день 2025 года столкнулся с массовой задержкой рейсов. Так, по данным онлайн-табло аэропорта на 10 часов утра, на вылет задержано 43 рейса.

В авиагавани сообщили, что Пулково продолжает работать в штатном режиме. Время обслуживания воздушных судов незначительно увеличено из-за противооблединительной обработки. При этом задержки рейсов связаны не с этим, а с поздним прибытием самолетов.

Из Санкт-Петербурга пассажиры пока не могут улететь в Калининград, Оренбург, Казань, Москву, Челябинск, Ярославль и другие города. Перенесли время посадки на борт для пассажиров, вылетающих в Минеральные Воды, Сочи, Тюмень, Ставрополь, Архангельск, Самару, Мурманск и другие города России.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал в Telegram-канале, что в течение ночи и утра 31 декабря были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах страны. Были введены ограничения в воздушных гаванях Иваново, Геленджика и Калуги.

Ранее в аэропорту Калининграда задержали десятки рейсов из-за непогоды.