Четверть российских компаний планируют сокращение зарплат

<img src="//img.gazeta.ru/files3/363/12391363/Depositphotos_62795877_l-2015-pic905-895x505-87275.jpg">

Снижение зарплат сотрудников в ближайшие полгода планируют 27% российских компаний, а 37% обдумывают сокращение штата, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков hh.ru.

По данным исследования, 27% работодателей намерены уменьшить зарплаты, при этом 25% респондентов уже сократили жалования. Кроме того, 12% уверены в необходимости сократить персонал в ближайшие шесть месяцев, еще 25% считают данный вариант вероятным.

Повышать зарплаты намерены лишь 5% компаний, при этом 21% компаний хотят расширить штат, свидетельствуют данные опроса.

Кроме того, изменилось число компаний, оценивающих свое положение как стабильное. Данный показатель снизился с 49% до 33%, отмечается в исследовании.

При этом не исключена стабилизация ситуации к 1 мая, считает президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. По его словам, возмещение финансовых потерь позволит бизнесу отказаться от снижения зарплат и сокращения штата.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кудрин спрогнозировал рост числа безработных до 8 млн

— Лишь 30% россиян полноценно работают из дома в апреле

— Пострадавший от COVID-19 малый и средний бизнес в РФ получит отсрочку от налогов