Число безработных в России может вырасти более чем в три раза

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Число безработных людей в России может увеличиться с 2,5 млн человек до 8 млн из-за экономического кризиса, спровоцированного распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Счетной палаты России Алексея Кудрина.

«По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался в России, с 2,5 примерно до 8 миллионов увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты также отметил, что в случае продолжения карантинных мер на территории страны ВВП России к концу года упадет на 5% или более.

«Какие-то отрасли будут по-прежнему в очень жестком положении или конкретные регионы», — подчеркнул Кудрин.

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