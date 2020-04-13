Число безработных в России может вырасти более чем в три раза
Число безработных людей в России может увеличиться с 2,5 млн человек до 8 млн из-за экономического кризиса, спровоцированного распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Счетной палаты России Алексея Кудрина.
«По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался в России, с 2,5 примерно до 8 миллионов увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года», — сказал Кудрин.
Глава Счетной палаты также отметил, что в случае продолжения карантинных мер на территории страны ВВП России к концу года упадет на 5% или более.
«Какие-то отрасли будут по-прежнему в очень жестком положении или конкретные регионы», — подчеркнул Кудрин.
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