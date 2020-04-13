Курс доллара снизился до 73,2 рублей на открытии торгов
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Курсы иностранной валюты снижаются по отношении к рублю на открытии биржевых торгов в Москве, доллар торгуется в районе 73,2 рублей, евро — 80,31, свидетельствуют данные с Московской биржи.
Таким образом, по отношению к американской валюте рубль растет на 0,75%, к евро — на 0,5%.
Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
Стоимость российского рубля укрепляется на фоне роста нефтяных цен, после заключения 10 апреля рядом стран, в том числе Россией, США и Саудовской Аравией, соглашения о сокращении добычи углеводородов в рамках ОПЕК+.
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