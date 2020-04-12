Заседание ОПЕК+ начнется в 19.00 мск

Новая встреча ОПЕК+ состоится вечером в воскресенье, 12 апреля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что встреча пройдет онлайн в 19.00 мск.

Ранее страны-участницы ОПЕК+ и представители других стран собирались 9 апреля. В рамках онлайн-встречи стороны обсудили стабилизацию нефтяного рынка.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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