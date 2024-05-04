Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростове заново будут судить ранившего полицейских стрелка из Новошахтинска

В Ростове-на Дону рассмотрят дело ранившего полицейских стрелка из Новошахтинска

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Ростовский областной суд повторно рассмотрит уголовное дело бывшего участника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Павла Николина, осужденного за нападение со стрельбой на полицейских в Ростовской области, так как апелляционный суд отменил предыдущий приговор. Об этом сообщает новостной портал 161.ru.

Согласно информации ресурса, после обстрела полицейских из ручного пулемета, следствие вменило Николину нарушение статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Так, экс-вагнеровца осудили на шесть лет и 11 месяцев колонии особого режима. Во время суда обвинение смягчили с учетом того, что у военного не было возможности определить, что перед ним российские полицейские, и мужчина посчитал их за украинцев.

Третий апелляционный суд пришел к выводу, что присяжные дали противоречивые ответы на вопросы и назначил новое разбирательство.

«Дело направлено на новое рассмотрение в Ростовский областной суд», — заключается в материале.

В декабре в Ростовской области задержали мужчину, который 6 декабря открыл огонь по полицейским в Новошахтинске.

Ранее два силовика получили ранения при проезде колонны ЧВК «Вагнер» в Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами