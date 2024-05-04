В Ростове заново будут судить ранившего полицейских стрелка из Новошахтинска

Ростовский областной суд повторно рассмотрит уголовное дело бывшего участника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Павла Николина, осужденного за нападение со стрельбой на полицейских в Ростовской области, так как апелляционный суд отменил предыдущий приговор. Об этом сообщает новостной портал 161.ru.

Согласно информации ресурса, после обстрела полицейских из ручного пулемета, следствие вменило Николину нарушение статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Так, экс-вагнеровца осудили на шесть лет и 11 месяцев колонии особого режима. Во время суда обвинение смягчили с учетом того, что у военного не было возможности определить, что перед ним российские полицейские, и мужчина посчитал их за украинцев.

Третий апелляционный суд пришел к выводу, что присяжные дали противоречивые ответы на вопросы и назначил новое разбирательство.

«Дело направлено на новое рассмотрение в Ростовский областной суд», — заключается в материале.

В декабре в Ростовской области задержали мужчину, который 6 декабря открыл огонь по полицейским в Новошахтинске.

Ранее два силовика получили ранения при проезде колонны ЧВК «Вагнер» в Ростовской области.