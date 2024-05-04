Крупнейший банк Турции опроверг отказы россиянам в открытии счетов

DenizBank не вводил никаких официальных запретов на открытие счетов для россиян. Об этом сообщает ТАСС источник в банковской сфере Турции.

Он пояснил, что счета открываются, но заявки проходят более усиленные проверки на предмет возможного нарушения антироссийских санкций.

«Официальных запретов или каких-либо распоряжений относительно заявок российских физических или юридических лиц на открытие счетов в банке нет», — уточнил источник.

Он пояснил, что условия открытия счета известны, они не менялись, проверяются цели открытия счета, сам иностранный заявитель, компания, для которой открывается счет».

Источник обратил внимание, что если выясняется, что лицо или компания находятся под санкциями, открытие будет заблокировано, вне зависимости от суммы депозита. По его словам, госбанки в этом плане могут действовать свободнее, но и там ведется «серьезный контроль».

Накануне стало известно, что DenizBank, одна из крупнейших кредитных организаций в стране, значительно ужесточил условия открытия счетов для россиян.

Ранее инфляция в Турции обновила максимум с ноября 2022 года.