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В Турции пик инфляции придется на май

Министр финансов Турции Шимшек: пик годовой инфляции, выше 70%, будет в мае

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Marcos Brindicci/Reuters

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек ожидает пика годовой инфляции в мае. Об этом сообщает телеканал TGRT.

«К сожалению, инфляция остается высокой», — отметил глава ведомства, уточнив, что инфляция превысит 70%.

Шимшек подчеркнул, что в результате реализации разработанных в стране реформ инфляция начнет быстро снижаться, а к 2026 году достигнет однозначных показателей. Министр подчеркнул, что «впереди долгий путь», но Турция достигнет успехов, так как у нее «хорошая программа».

По данным института статистики страны (TUIK), В середине весны годовая инфляция в Турции ускорилась до 69,80%. Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%.

Накануне стало известно, что крупнейший банк Турции DenizBank ужесточил условия открытия счетов россиянам. Позже в кредитной организации опровергли это сообщение.

Ранее инфляция в Турции обновила максимум с ноября 2022 года.

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