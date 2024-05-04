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В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

Минобороны России: два украинских беспилотниках сбиты в Белгородской области

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Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

«Около 13.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

4 мая в Минобороны сообщали, что ВСУ отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью.

3 мая в городе Шебекино Белгородской области дрон-камикадзе атаковал газозаправочную станцию, никто не пострадал

Утром 3 мая сообщалось, что украинский FPV-дрон атаковал автобус в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. Он перевозил на работу сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва пострадал один мужчина, у него зафиксировали баротравму и ушиб правой руки.

Ранее российского школьника задержали за съемку видео для ВСУ.

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