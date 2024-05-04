Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Леонид Агутин неожиданно уехал в Дубай

Певец Агутин выступил в Дубае

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный артист России Леонид Агутин неожиданно уехал в Дубай на майские каникулы. О том, что исполнитель дал концерт в местном отеле Jumeirah Beach Hotel, рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая Виктория Лопырева.

По словам Лопыревой, она была на концерте Агутина в Сочи в «Юбилейном» еще подростком.

«Тогда он был абсолютно «босоногий мальчик», а я маленькая школьница, которая знала каждую песню наизусть, как и сейчас», ― рассказала Лопырева.

Анонсировать выступления в Дубае сам певец не стал — на концерт можно было пройти по пригласительному.

Накануне продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил пропавшие концерты Агутина.

«Агутин отказался от бешеного гастрольного графика просто потому, что уже не молод. Очевидно, что Леонид принял решение в пользу сокращенного графика», — сказал он.

Ранее Волочкова оправдалась за гневные слова в адрес своих хейтеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами