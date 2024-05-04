Заслуженный артист России Леонид Агутин неожиданно уехал в Дубай на майские каникулы. О том, что исполнитель дал концерт в местном отеле Jumeirah Beach Hotel, рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая Виктория Лопырева.

По словам Лопыревой, она была на концерте Агутина в Сочи в «Юбилейном» еще подростком.

«Тогда он был абсолютно «босоногий мальчик», а я маленькая школьница, которая знала каждую песню наизусть, как и сейчас», ― рассказала Лопырева.

Анонсировать выступления в Дубае сам певец не стал — на концерт можно было пройти по пригласительному.

Накануне продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил пропавшие концерты Агутина.

«Агутин отказался от бешеного гастрольного графика просто потому, что уже не молод. Очевидно, что Леонид принял решение в пользу сокращенного графика», — сказал он.

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