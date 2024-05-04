В «Зените» оценили чемпионскую гонку в РПЛ

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился размышлениями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да, все возможно. Еще раз говорю, что это футбол. Здесь все возможно. Поэтому мы его любим, поэтому мы здесь работаем. Опять же, после 30-го тура мы посмотрим, где находимся», — заявил специалист.

Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице национального первенства, набрав 50 очков после 26 туров. Однако идущий вторым «Краснодар» имеет такое же количество баллов и уступает «Зениту» только по дополнительным показателям. Замыкает тройку лучших московское «Динамо», имеющее в активе 47 очков. Ближайший преследователь тройки лучших — московский «Спартак» — отстает на пять баллов.

В следующем матче Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом» 6 мая. «Краснодар» на домашнем стадионе сыграет с грозненским «Ахматом», встреча состоится 4 числа. «Динамо» сыграет с «Сочи» 5 мая в Москве.

Ранее в «Зените» не увидели ничего страшного в поражении от «Динамо».