В Белгородской области сообщили об ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесенных по региону за прошедшие сутки.

Согласно сообщению главы региона, в поселке Малиновка в Белгородском районе ВСУ атаковали жилой дом с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. В селе Красный Хутор с беспилотника было сброшено шесть взрывных устройств. Там обошлось без последствий.

Украинский дрон-камикадзе также атаковал село Устинка. Пострадавших и разрушений не было. В селе Журавлевка ВСУ совершили налет с помощью восьми FPV-дронов. В результате коммерческий объект получил повреждения.

После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в селе Севрюково. В селе Бочковка был поврежден один легковой автомобиль.

По словам Гладкова, атаки ВСУ также производились в Борисовском районе, Грайворонском городском округе, в также в Губкинском и Шебекинском городских округах.

Днем 4 мая в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.

Утром 3 мая Минобороны РФ сообщало, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили пять беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области и один над территорией Крыма.

Ранее беспилотник атаковал автобус с рабочими в Белгородской области.