Стало известно, получит ли «Краснодар» преимущество над «Зенитом» от календаря РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время своей карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар» и проведший две встречи за сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что никто из участников чемпионской гонки Российской премьер-лиги не имеет преимущества в 27-м туре из-за того, что начинает матч до или после конкурентов.

«Честно говоря, никакой разницы нет. Мы же видели, когда «Зенит» проиграл матч, «Краснодар» это прекрасно знал, но воспользовался на следующий день в игре с «Крыльями». Игра первым тоже не создает какого-то преимущества. Тут больше важны перелет, физическое состояние, подготовка. Вот это важно, наверное. Сейчас каждый матч все понимают, что надо выигрывать. Так и Питеру в Воронеже надо обыграть команду, которая бьется за выживание. Сейчас каждый матч тяжелый что для одной, что для другой команды. Наверное, правильно сказал тренер «Динамо», что будем надеяться – последние игры будут решать, чтобы интрига возрастала постоянно», — считает Деменко.

«Краснодар» проведет свой матч против «Ахмата» 4-го мая, «Динамо» встретится с «Сочи» на следующий день, а «Зенит» отправится в гости к «Факелу» в Воронеж 6-го числа. В данный момент «Зенит» лидирует с 50 очками, «Краснодар» уступает ему по дополнительным показателям, а «Динамо» располагается на третьем месте, отставая на три очка.

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