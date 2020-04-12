NYT: сделка РФ и Саудовской Аравии стала спасением для нефтяного сектора США

Газета The New York Times пишет, что договоренность,заключенная между Россией и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти, позволила нефтяным компаниям США избежать опасной ситуации.

Эксперт по энергетике и ближневосточной политике Эми Майерс Джаффе из американского Совета по международным отношениям считает, что США удалось уйти от «худшего развития событий». Однако, по его словам, отдельные компании все равно обанкротятся, но теперь «можно не бояться уничтожения целой отрасли», так как «худшая часть ценовой войны осталась позади».

Согласно предположениям экспертов издания, что в ближайшей перспективе цены на нефть будут меньше $40, но «по всей видимости» они не опустятся менее $10 за баррель.

В материале также отмечается, что сокращаются тысячи рабочих мест, закрываются старые скважины, а американские нефтяные компании осуществляют подготовку «к самому худшему спаду», которое есть «на памяти более чем одного поколения». Кроме того, в нем указывается, что существует риск полного исчезновения экспорта энергоносителя США. Это может случиться из-за снижения спроса на нефть в мире, сообщается в статье.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о сокращении нефтедобычи на 2,5 млн б/с.

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