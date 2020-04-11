Кабмин одобрил законопроект об электронных трудовых книжках
close
Правительство России одобрило законопроект о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Соответствующий документ будет внесен в Государственную думу в установленном порядке.
Отмечается, что законопроект в том числе позволит упростить процедуру получения госуслуг, а также обеспечить в полном объеме представление работодателями сведений о трудовой деятельности работников в ПФР и т.д.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: