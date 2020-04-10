Кремль не считает ошибкой мартовский отказ России сокращать добычу нефти

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает ошибкой мартовский отказ России по дополнительному сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Никоим образом. Россия сохраняет последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран-производителей нефти для стабилизации рынка», — ответил Песков на вопрос, считает ли Кремль неправильной позицию, занимаемую страной в марте.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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