Курс доллара растет на старте торгов

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Курсы иностранных валют увеличиваются на открытии торгов, доллар укрепляется до 74,39 руб., евро — до 81,28 руб., свидетельствуют данные торгов на 10:00 по мск.

Таким образом, американская валюта укрепилась к рублю более чем на 0,11%, евро — также на 0,11%.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

Российский рубль теряет в стоимости на фоне снижения цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE до $32,03 за баррель.

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