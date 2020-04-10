Источник сообщил, что Мексика не согласилась на условия сделки ОПЕК+

Мексика отвергла сделку ОПЕК+ по новому сокращению добычи нефти, делагация этой страны покинула заседание альянса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника в делегациях.

По их данным, заседание при этом все еще продолжается.

Как рассказал один из источников, Мексика не приняла условия сделки из-за расхождения позиций с ОПЕК+ по базовому уровню отсчета снижения добычи для страны по новому соглашению.

При этом он отметил, что вероятность подписания соглашения ОПЕК+ по-прежнему сохраняется.

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