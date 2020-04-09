ФАС предложила кабмину заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила в четверг с идеей на время заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения, передает РИА «Новости».

Это предложение обусловлено непростой ситуацией в экономике страны из-за пандемии коронавируса.

Письмо на эту тему уже направлено в кабмин, согласно сообщению, размещенному 9 апреля на официальном сайте службы.

Индексация оптовых цен для населения на газ является частью полномочий ФАС в сфере государственного регулирования тарифов.