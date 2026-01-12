Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости политики

СМИ: кортеж Трампа изменил маршрут после обнаружения «подозрительного устройства»

Daily Mail: кортеж Трампа изменил маршрут из-за подозрительного устройства
Alex Brandon/AP

Кортеж президента США Дональда Трампа изменил маршрут из-за «подозрительного устройства», обнаруженного сотрудниками Секретной службы недалеко от аэропорта во Флориде. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«В ходе предварительной проверки аэропорта PBI сотрудники Секретной службы США обнаружили подозрительный объект», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, пришлось провести дополнительное расследование, и маршрут президентского кортежа был скорректирован.

Затем кортеж взял курс к аэропорту Палм-Бич, двигаясь по кругу вокруг города, в то время как полицейские мотоциклы мчались рядом, следует из материала.

Пресс-фургоны ехали так близко друг к другу, что чуть не столкнулись при замедлении перед поворотом, резко затормозив, чтобы избежать столкновения. Водителям приказали «держаться ближе».

Затем самолет Air Force One был замечен на противоположной от обычного места расположения аэропорта, и свет снаружи самолета был выключен, когда прибыл кортеж. По данным Daily Mail, американский лидер направляется обратно в Белый дом.

Ранее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600007_rnd_0",
    "video_id": "record::e21b3fdf-0478-4ab5-bcdc-2c82c66b9781"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+