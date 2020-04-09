Эр-Рияд готов сократить добычу нефти максимум на 4 млн баррелей в сутки

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Саудовская Аравия согласна сократить объемы нефтяной добычи максимум на 4 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, Эр-Рияд согласен уменьшить нефтедобычу, но от апрельского уровня, когда производство в королевстве превысило 12 млн баррелей в сутки.

Ранее в Минэнерго РФ заявили, что Россия готова сократить объемы добываемой нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, то есть на 14% от уровня начала 2020 года. Однако при условии, что ее поддержат другие участники рынка.

Россия примет участие в новой встрече ОПЕК+, которая состоится 9 апреля.