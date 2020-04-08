Крутаков: присоединение США к ОПЕК+ — вынужденный шаг и политическая победа РФ

Сегодня, после серии заявлений со стороны США, уже очевидно, что новая сделка ОПЕК+ будет заключена, или, во всяком случае, скорее всего, будет заключена; а судя по утечкам из Минэнерго о трехмесячном сроке новой сделки, ее предварительные параметры уже согласованы, считает Леонид Крутаков, доцент Финансового университета при правительстве России.

«Главная новость – состав участников сделки (в том числе и тех, кто присоединится к соглашению не де-юре, а де-факто) будет расширен. Норвегия уже объявила о готовности сократить свою добычу. Не исключают такую возможность США (об этом говорил президент Дональд Трамп), Бразилия и Канада», - пишет он в своей колонке на сайте Forbes.

Присоединение к сделке США — шаг безусловно вынужденный, рассуждает Крутаков: «За прошедшую неделю в связи с падением мировых цен на нефть о банкротстве объявили четыре американские сланцевые компании. Финансовый удар оказался сокрушительным. К примеру, одну из уже подавших на банкротство компаний — Whiting Petroleum — оценили в $37 млн, а на заре «сланцевой революции» ее капитализация достигала $11 млрд. Разница – безвозвратные потери инвесторов и фондового рынка».

«Всего в США зарегистрировано около 6000 сланцевых компаний, и около 80% из них вынуждены будут пройти через санацию. Обвал нефтяных котировок потребовал переоценки всех (не только сланцевых) корпораций США. Всего за неделю переоценка по корпоративным долгам превысила $250 млрд. Кредитные рейтинги попавших под санацию компаний опустились на уровень junk bond (мусорные облигации), - рассуждает эксперт. — Что в реальности (не в виртуальном пространстве фондового рынка) означает присоединение США к глобальной сделке по выравниванию баланса на мировом рынке нефти? Фактически это означает политическую победу России».

«Участие США (пусть даже в ограниченном формате) в выработке единого решения создает исторический прецедент. Впервые три ведущих игрока нефтяного рынка (США, Россия и Саудовская Аравия) окажутся в одной упряжке. Мало того, сделку планируется закрепить на заседании министров энергетики стран-участниц G20, которое пройдет 10 апреля (на следующий после ОПЕК+ день). То есть на уровне ведущих потребителей нефти. В итоге мир получит не рыночную, а политическую сделку», - полагает Крутаков.

Единственной помехой, по его мнению, является откровенно мошенническая, по-восточному двуличная политика Эр-Рияда.

«Ценовым шоком и демпингом, а также игрой на резкий обвал цен на рынке «бумажной нефти» вынудить Россию пойти на односторонние меры по сокращению добычи. Однако негативные эффекты быстрее и сильнее всего ударили по сланцевой отрасли США и фондовому рынку в целом. В итоге именно США пришлось искать возможности для заключения большой сделки и принуждать к ней в первую очередь саудитов», - резюмировал Крутаков.