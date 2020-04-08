Россия готова сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки

Россия согласна сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Отмечается, что 14% равняется 1,6 млн баррелей в сутки. Страна согласна пойти на такой шаг с условием, что ее поддержат другие страны-экспортеры.

Ранее Россия подтвердила свое участие в заседании ОПЕК+, которое состоится 9 апреля. Встреча делегатов пройдет в видеоформате.

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