Собянин: пособие по безработице в упрощенном порядке начнут платить с 9 апреля

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Пособие по безработице в упрощенном порядке начнут выплачивать в Москве с 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

«Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты», — сказал мэр.

Он также отметил, что одобряет решение президента России Владимира Путина установить федеральное пособие по безработице в размере 12130 рублей и надбавки к выплатам за несовершеннолетних детей в размере 3 000 рублей.

«Это очень правильно», — отметил Собянин.

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