Собянин: пособие по безработице в упрощенном порядке начнут платить с 9 апреля
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Пособие по безработице в упрощенном порядке начнут выплачивать в Москве с 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.
«Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты», — сказал мэр.
Он также отметил, что одобряет решение президента России Владимира Путина установить федеральное пособие по безработице в размере 12130 рублей и надбавки к выплатам за несовершеннолетних детей в размере 3 000 рублей.
«Это очень правильно», — отметил Собянин.
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