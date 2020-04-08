Официальный курс евро вырос до 82 рублей

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Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на четверг, 9 апреля, увеличились, сообщается на сайте Центрального Банка России.

Курс доллара на завтра вырос на 29,49 коп. и составил 75,7499 руб. В свою очередь, курс евро поднялся на 22,21 коп., до 82,2341 руб.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 26,21 коп., составив 78,6678 руб.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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