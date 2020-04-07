Правительство подготовит новый антикризисный пакет в ближайшие 2 дня
Правительство подготовит новый пакет мер по поддержке экономики и граждан на фоне пандемии в течение 2 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
По его словам, разрабатываемый кабмином комплекс разделен на 4 направления. Правительство планирует поддержать медицинскую отрасль, бизнес, экономику и граждан страны на фоне пандемии коронавируса.
Правительство представит предложения президенту России Владимиру Путину.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил первый перечень мер, которые должны ослабить давление пандемии на экономику.
В него вошли отсрочка по ряду налогов для бизнеса и индивидуальных предпринимателей, а также продление срока предоставления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам.