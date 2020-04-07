ФАС опровергает согласование повышения закупочных цен на продукты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опровергает информацию о согласовании повышения поставщиками отпускных цен на ряд продуктов на 5-20%. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«ФАС России не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей», – говорится в заявлении.
Кроме того, ведомство напоминает об усилении работы по отслеживанию цен на социально значимые продукты. В частности, ФАС проведет проверку производителей и поставщиков, которые заявляли о согласованном повышении цен, на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
Ранее исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков заявлял об одобренном ФАС повышении закупочных цен на продовольственные товары. ФАС отмечает, что Вострикову выдано предостережение о недопустимости подобных публичных высказываний.
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