В рейтинге Forbes сменился самый богатый россиянин

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Российский бизнесмен совладелец «Норникеля» Владимир Потанин возглавил российский рейтинг Forbes.

Он обошел прошлогоднего лидера совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона.

Состояние Потанина Forbes оценил в $19,7 млрд ($18,1 млрд в 2019 году). На втором месте — основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд).

Михельсон — на третьем ($17,1 млрд).

Всего в 34-й рейтинг богатейших людей мира попали 102 участника из России. Таким образом россиян в рейтинге стало на два больше, чем годом ранее.

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