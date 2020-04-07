В рейтинге Forbes сменился самый богатый россиянин
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Российский бизнесмен совладелец «Норникеля» Владимир Потанин возглавил российский рейтинг Forbes.
Он обошел прошлогоднего лидера совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона.
Состояние Потанина Forbes оценил в $19,7 млрд ($18,1 млрд в 2019 году). На втором месте — основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд).
Михельсон — на третьем ($17,1 млрд).
Всего в 34-й рейтинг богатейших людей мира попали 102 участника из России. Таким образом россиян в рейтинге стало на два больше, чем годом ранее.
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