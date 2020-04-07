В Москве ввели мораторий на проверки бизнеса до конца самоизоляции

В Москве приостановят плановые проверки бизнеса до 1 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале экономического оперативного штаба столицы.

Так, плановые проверки в имущественно-земельной сфере отложили до конца режима самоизоляции.

Уточняется, что всего в этом году запланировано 120 контрольных мероприятий, однако Госинспекция не будет их выполнять до 1 мая.

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