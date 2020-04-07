В Москве ввели мораторий на проверки бизнеса до конца самоизоляции
close
В Москве приостановят плановые проверки бизнеса до 1 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале экономического оперативного штаба столицы.
Так, плановые проверки в имущественно-земельной сфере отложили до конца режима самоизоляции.
Уточняется, что всего в этом году запланировано 120 контрольных мероприятий, однако Госинспекция не будет их выполнять до 1 мая.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Правительство утвердило комплекс мер по поддержке экономики в период пандемии