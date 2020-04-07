Российские суды признали банкротами 22,4 тысяч граждан

<img src="//img.gazeta.ru/files3/242/12924242/Depositphotos_332835780_l-2015-pic905-895x505-85932.jpg">

В период с января по март 2020 года суды РФ признали банкротами 22,4 тысяч россиян, в том числе индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом эти показатели увеличились на 68%.

При этом больше всего с банкротством сталкиваются жители регионов. В Москве число подобных судебных решений выросло на 40,5%, в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии — более чем в два раза.

В 2019 году суды признали финансово несостоятельными почти 69 тысяч граждан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Щедро отмерили: бизнес отправили на налоговые каникулы