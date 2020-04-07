Российские суды признали банкротами 22,4 тысяч граждан
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В период с января по март 2020 года суды РФ признали банкротами 22,4 тысяч россиян, в том числе индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом эти показатели увеличились на 68%.
При этом больше всего с банкротством сталкиваются жители регионов. В Москве число подобных судебных решений выросло на 40,5%, в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии — более чем в два раза.
В 2019 году суды признали финансово несостоятельными почти 69 тысяч граждан.
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