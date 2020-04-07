РБК: правительство России запретит ввоз дешевого бензина

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Правительство России приняло решение о запрете на ввоз нефтепродуктов в страну. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Как отмечается, это сделано с целью предотвращения поставок дешевого иностранного бензина на внутренний рынок.

Запрет планируют ввести в апреле, но в законе его закрепят позже. Данная мера является временной, предположительно она будет действовать до сентября текущего года или пока цены на нефть не начнут стабилизироваться.

Инициаторами предложения стали Минэнерго и профильный вице-премьер Юрий Борисов. Они не стали комментировать эту информацию.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.