В кабмине назвали максимальный размер ссуды для получения кредитных каникул

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Правительство России обнародовало на своем сайте документ, устанавливающий максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул.

Согласно постановлению, для потребительских кредитов физлиц это 250 тыс. руб., для потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. руб., а для автокредитов — 600 тыс. руб..

Также для получения кредитных каникул установлен максимальный размер автокредита, он равен 600 тыс. руб.

Для кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью, и ипотек — 1,5 млн руб.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на кредитные каникулы при снижении доходов более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии. Он вступил в силу 3 апреля.