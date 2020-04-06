Авиакомпания American Airlines сокращает 90% рейсов в Нью-Йорк
Авиакомпания American Airlines временно сократила число рейсов в Нью-Йорк на 90% из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNBC.
В заявлении компании сказано, что спрос на полеты в Нью-Йорк исчезает, поскольку в городе растет число заражений. Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют совершать поездки в этот район.
Так, авиакомпания будет производить только восемь рейсов из «Ла-Гуардия». В прошлом году из аэропорта совершалось 170 рейсов. Также останутся три ежедневных рейса из международного аэропорта имени Джона Кеннеди, тогда как в апреле минувшего года осуществлялось 80 полетов.
Такое расписание сохранится до 6 мая.
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