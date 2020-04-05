Глава Еврокомиссии заявила о необходимости «плана Маршалла» для Европы

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Бюджету Европейского союза (ЕС) требуются значительные вложения на фоне пандемии коронавируса нового типа, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает DW.

«Нам нужен план Маршалла для Европы», – заявила фон дер Ляйен.

По ее мнению, необходимо инвестировать в Евросоюз миллиарды евро, чтобы «предотвратить катастрофу в будущем».

План Маршалла, принятый госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1948 году, предполагал помощь Европе в размере нескольких миллиардов долларов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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