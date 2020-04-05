Глава Еврокомиссии заявила о необходимости «плана Маршалла» для Европы
Бюджету Европейского союза (ЕС) требуются значительные вложения на фоне пандемии коронавируса нового типа, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает DW.
«Нам нужен план Маршалла для Европы», – заявила фон дер Ляйен.
По ее мнению, необходимо инвестировать в Евросоюз миллиарды евро, чтобы «предотвратить катастрофу в будущем».
План Маршалла, принятый госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1948 году, предполагал помощь Европе в размере нескольких миллиардов долларов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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