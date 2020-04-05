Глава Минэкономразвития призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за COVID-19

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников считает, что из ситуации с коронавирусом, бизнесменам не нужно «впадать в психоз». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он выразил мнение, что бизнес должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а также помнить о здоровье людей, но при этом продолжать свою деятельность.

«Мне кажется, тоже очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — сказал Решетников.

Он также допустил, что в некоторых сферах «ограничения останутся на чуть большее время».