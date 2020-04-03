Путин: Россия готова взаимодействовать с США по балансировке рынка нефти

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к взаимодействию с США по вопросу балансировки рынка нефти.

Об этом он сообщил в пятницу на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть: Россия считает необходимым объединить усилия», — заявил российский лидер.

Он отметил, что Москва не была инициатором разрыва сделки ОПЕК+.

По его словам, Россия готова к договоренностям с партнерами в рамках ОПЕК+, а также готова взаимодействовать с США по этому вопросу.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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