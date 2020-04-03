ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

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Банки России и финансовые организации должны решить проблему с предоставлением клиентам услуг через удаленные каналы в период самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

Указание Центробанка распространяется на организации, предоставляющие неотложные финуслуги: банки, Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), участников биржевой инфраструктуры и др.

«Необходимо обеспечить предоставление данных услуг, в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы», — говорится в сообщении ЦБ.

В тех случаях, когда онлайн-услуги будут невозможны, структуры должны обеспечить возможность проведения операций в офлайн-режиме.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны. Зарплата за сотрудниками на этот период должна быть сохранена.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 4 149 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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