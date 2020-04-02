В Мосгордуме рассказали о возможности передвижения на автомобилях в период самоизоляции

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В Мосгордуме заявили, что никакого ограничения на перемещения на личном транспорте в Москве пока не введено, передает «Интерфакс».

Штрафы распространяются только в отношении больных коронавирусом.

«Когда человек находится на домашнем лечении, он на карантине, он вообще не имеет права выходить», — пояснили в Мосгордуме. Власти отслеживают по видеокамерам заразившихся москвичей. В случае нарушения карантина их отвозят в больницу, а машину отправляют на спецстоянку.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.