В Германии назвали сроки пика падения экономики из-за коронавируса
close
Глава минэкономики и энергетики Германии Петер Альтмайер считает, что пик падения немецкой экономики придется на май 2020 года, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что экономика Германии является мощнейшей в Европе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новый век начинается в 2020-м
— В Казахстане допустили снижение ВВП на 0,9% в 2020 году
— В ООН назвали последствия для экономики арабских стран из-за пандемии