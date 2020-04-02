В Германии назвали сроки пика падения экономики из-за коронавируса

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Глава минэкономики и энергетики Германии Петер Альтмайер считает, что пик падения немецкой экономики придется на май 2020 года, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что экономика Германии является мощнейшей в Европе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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