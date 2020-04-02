Экспортная стоимость российской нефти Urals ушла в минус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/727/13017727/2020-03-16T050539Z_1103458748_RC2TKF9MB0G2_RTRMADP_3_GLOBAL-OIL-SHALE-COSTS-pic905-895x505-47836.jpg">

Цены на нефть марки Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Об этом сообщает агентство Argus.

Так, российские котировки показали отрицательные значения до минус 1200 руб. То есть расходы на транспортировку и экспортную пошлину превысили среднюю стоимость Urals.

«Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке», — говорится в статье.

Отмечается, что это стало следствием обвала мировых цен на энергоносители в конце прошлого месяца.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.