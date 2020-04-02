Экспортная стоимость российской нефти Urals ушла в минус
Цены на нефть марки Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Об этом сообщает агентство Argus.
Так, российские котировки показали отрицательные значения до минус 1200 руб. То есть расходы на транспортировку и экспортную пошлину превысили среднюю стоимость Urals.
«Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке», — говорится в статье.
Отмечается, что это стало следствием обвала мировых цен на энергоносители в конце прошлого месяца.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.