Путин назвал вызовом цены на нефть

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Президент России Владимир Путин назвал нынешние цены на нефть серьезным вызовом для страны, следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы.

«Для нашей экономики — да, действительно, это очень серьезный вызов», — сказал Путин.

В то же время президент отметил, что Россия имеет необходимый опыт, чтобы справиться с ситуацией.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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