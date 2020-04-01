Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств и медпрепаратов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/990/12875990/Depositphotos_2558752_l-2015-pic905-895x505-60073.jpg">

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о дистанционной продаже лекарств и медицинских препаратов. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам.

Согласно документу, в условиях ЧС при возникновении угрозы распространения опасного для граждан заболевания, правительство получит право установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами. Кабмин может воспользоваться этой возможностью до конца 2020 года.

Аптечным организациям будет выдана соответствующая лицензия для возможности продавать лекарства онлайн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Убрать перекупщиков: лекарствам пропишут предельную цену

— Греф выступает за легализацию доставки лекарств и алкоголя из-за коронавируса

— «Жесткий контроль»: лекарства будут продавать дистанционно