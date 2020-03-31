Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

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Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра, нововведение не коснется счетов со ставкой ниже 1%, в частности, зарплатных счетов граждан.

Мишустин пояснил, что налог распространяется только на проценты от вкладов, а не на сами депозиты. Кроме того, он будет взиматься с процентных доходов свыше 60 тыс. руб.

Он также напомнил, что закон вступает в силу с 2021 года, то есть проценты, полученные в текущем году не буду облагаться налогом.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к нации предложил ввести НДФЛ 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн руб. В Кремле пояснили, что нововведение коснется менее 10% вкладчиков в стране.